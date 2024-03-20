Россиянин публично призывал к расправе над участниками СВО и попал под статью

ФСБ задержала жителя Камчатки, публично призывавшего к убийству участников СВО

Сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки, который публично призывал к расправе над участниками специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета») УК РФ.

По данным следствия, житель Вилючинска разместил видеоролики с расправами и призывами к расправе над российскими военнослужащими, принимающими участие в СВО, в одном из мессенджеров. Он был задержан сотрудниками ФСБ в Курске и доставлен на Камчатку.

Ранее ФСБ задержала 33-летнего жителя Крыма, который через интернет призывал нападать на русских.