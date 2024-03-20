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06:00, 20 марта 2024Путешествия

Россиянин раскрыл цены в вагоне-ресторане поезда Москва — Владивосток

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Российский тревел-блогер проехался на поезде Москва — Владивосток, пообедал в вагоне-ресторане и раскрыл цены на еду. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что раньше считал, что питаться в вагоне-ресторане дорого, однако его последний опыт доказал обратное. «И как-то сразу же сломался этот устоявшийся стереотип: конечно, не заводская столовка по ценам, но и без штанов цены на блюда пассажира точно не оставят», — заметил россиянин, добавив, что цифры в меню были примерно как в кафе любого крупного города.

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Блогер отметил, что он взял солянку за 300 рублей, жареную картошку за 150 рублей и чашку чая за 70 рублей. Вкус блюд ему понравился.

«На второе — жареная картошка. Причем, не замороженная из пакетов, а почищенная и порезанная явно вручную, поджаренная на сковороде, а не во фритюрнице. Да еще и не на обычном растительном масле, а на ароматном. Прямо как в детстве жарила моя бабушка в деревне», — удивился путешественник.

Ранее живущий в России тревел-блогер из Голландии проехался на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретро-стиле. Иностранец признался, что это был самый красивый поезд из всех, на которых он ездил.

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      Марина Черняк
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