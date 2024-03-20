Россиянин расправился с согласившейся переехать к нему женщиной

В Курске женщина согласилась переехать на неделю к новому знакомому и была убита

В Курске мужчина расправился с 41-летней жительницей Перми, которая согласилась временно переехать к нему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант познакомился с потерпевшей в социальных сетях. Он пригласил женщину в гости, и они решили пожить вместе неделю. Однако ночью 20 марта пара поссорилась, тогда подозреваемый схватил нож и 23 раза ударил новую знакомую. Она не выжила.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Луганске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая решила организовать покушение на бывшего сожителя ради его имущества.