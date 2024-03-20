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14:30, 20 марта 2024Россия

Россиянка две недели ходила с 8-сантиметровой палкой в глазу

В Ставропольском крае женщина две недели ходила с 8-сантиметровой палкой в глазу

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ставропольском крае женщина две недели ходила с 8-сантиметровой палкой в глазу. Об этом сообщил Минздрав российского региона в Telegram-канале.

По его информации, 45-летняя пациентка обратилась к врачам с жалобами на проблемы с глазом. Она рассказала, что болеть он начал после того, как она потеряла сознание в детском саду. Впоследствии россиянка перестала видеть одним глазом, но не сразу обратилась за медицинской помощью.

Она решила обратиться к врачам только тогда, когда из глаза начал сочиться гной. Медики обнаружили, что обломок ветки проник через глазницу и разорвал зрительный нерв.

«Команда Ставропольской краевой клинической больницы успешно провела сложную операцию по извлечению инородного предмета из черепа. Пришлось использовать комбинированный доступ к нему — со стороны черепной коробки и глазницы», — сообщили в региональном Минздраве.

По его информации, женщина после операции идет на поправку, однако вернуть зрение ей так и не удалось.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи достали из головы россиянки живого таракана, с которым она проходила несколько дней. Насекомое обнаружили при осмотре слухового прохода. Таракана удалили из уха, дальнейшего лечения пациентке не потребовалось.

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      Анастасия Шейкина
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