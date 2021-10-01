Россиянка несколько дней проходила с живым тараканом в голове

В Нижнем Новгороде врачи достали из головы россиянки живого таракана, с которым она проходила несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Девушка пришла в клинику с жалобами на заложенное ухо и головную боль. «Молодая девушка пожаловалась на то, что ощущения, будто бы там кто-то ползает», — рассказала отоларинголог Мария Кабальнова.

Насекомое обнаружили при осмотре слухового прохода. Таракана удалили из уха, дальнейшего лечения пациентке не потребовалось.

Через четыре дня в эту же клинику обратился молодой человек с практически идентичными жалобами. Однако он догадался, что в его ухе находится насекомое, и закапал туда масло, что привело к смерти таракана.

Врач отметила, что пациенты, с их слов, проживают в чистых сухих квартирах без насекомых.

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