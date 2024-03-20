Жительница Челябинска родила «королевских четверняшек»

Россиянка родила «королевских четверняшек», двух мальчиков и двух девочек, в ярославском областном перинатальном центре. Об этом пишет портал 74.ru.

«Королевскими» называют мальчика и девочку, которые родились у женщины в результате одной беременности. По данным источника, у жительницы Челябинска Галины уже есть две дочери. Роженица рассказала, что вместе с мужем планировала третьего ребенка, однако в семье никто не ожидал, что родятся сразу четыре.

Отмечается, что появление на свет четверняшек потрясло медиков. В мире гинекологии и акушерства такие случаи встречаются крайне редко.

По словам россиянки, о необычной беременности она узнала на первом УЗИ. «Пронеслись все мысли сразу: на что мы будем жить, как мы все поместимся, как кормить, буду ли я спать, будут ли они спать, будут ли они здоровы», — сообщила она.

Ранее жительница Краснодара установила рекорд России, родив детей с максимальной на сегодняшний день разницей — 34 года. Россиянка Светлана Халимова родилась в 1971 году. Ее первый ребенок появился на свет 11 ноября 1988 года, а второй — 3 апреля 2023 года.