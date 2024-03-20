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13:46, 20 марта 2024Моя страна

Россиянка родила дочь и установила рекорд страны

Жительница Краснодара родила детей с разницей в 34 года и установила рекорд РФ

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Жительница Краснодара установила рекорд России, родив детей с максимальной на сегодняшний день разницей — 34 года. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов страны.

Россиянка Светлана Халимова родилась в 1971 году. Ее первый ребенок появился на свет 11 ноября 1988 года, а второй — 3 апреля 2023 года. Таким образом, разница в возрасте между ее детьми составила 34 года четыре месяца и 23 дня.

Отмечается, что дети являются единоутробными. Старшего сына россиянки зовут Андрей Куркин, ему 36 лет, младшую дочь —Ясмин Халимова, ей еще нет и года. На момент рождения дочери матери исполнился 51 год.

Ранее сообщалось, что студент из Удмуртии Руслан Фатахов установил два новых рекорда по отжиманиям и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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