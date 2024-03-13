Студент из Удмуртии установил два мировых рекорда и попал в Книгу Гиннесса

Студент из Удмуртии установил два рекорда по отжиманиям и попал в Книгу Гиннесса

Студент из Удмуртии Руслан Фатахов установил два новых рекорда по отжиманиям и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

«Первый мировой рекорд молодой человек установил по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом 45,4 килограмма, выполнив за одну минуту 57 повторений. Это на пять повторений больше предыдущего достижения», — говорится в сообщении.

Второй рекорд россиянин установил, отжимаясь на брусьях с добавочным весом 18,2 килограмма. За одну минуту Фатахов сделал 95 повторений, что на восемь повторений больше предыдущего рекорда.

Отмечается, что студент Глазовского инженерно-педагогического университета имени Короленко получил два сертификата о включении его рекордов в Книгу рекордов Гиннесса. В общем счете имя Фатахова записано в справочнике девять раз.

Ранее сообщалось, что женщина из Алтайского края оказалась в Книге рекордов России после того, как собрала тысячи солонок. Россиянка занимается коллекционированием солонок на протяжении семи лет.