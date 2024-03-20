Россиянку отправили под арест за два слова в бюллетене

Жительница Петербурга получила восемь суток ареста за надпись в бюллетене

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест жительницу города по фамилии Чирятьева, оставившую надпись в бюллетене. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Как рассказали в суде, во время голосования на избирательном участке россиянка красным маркером написала на оборотной стороне бюллетеня два слова, в которых выразила свое отношение к проводимой Россией спецоперации на Украине. Затем девушка бросила бюллетень в урну. Россиянку задержали. Как именно сотрудники полиции узнали о надписи на бюллетене, не уточняется.

В итоге суд установил, что девушка совершила два административных нарушения. «Написала сзади [бюллетеня] "Нет войне" (...) Так Чирятьева испортила государственное имущество и дискредитировала Вооруженные силы РФ», — процитировали в пресс-службе постановление суда. Россиянке выписали штраф в 40 тысяч рублей и отправили на восемь суток под административный арест.

Ранее сообщалось, что в Тобольске студент попытался сорвать голосование на избирательном участке с помощью петарды и получил раны при взрыве.