Российские военные обезвредили немецкую мину времен Великой Отечественной войны

В Финском заливе обезвредили немецкую мину времен Великой Отечественной войны

Немецкую морскую мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Финском заливе военнослужащие Балтийского флота. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что взрывоопасный снаряд был обнаружен в районе острова Большой Тютерс. О находке сообщил экипаж промыслового судна.

«Предположительно, в месте обнаружения мины в период войны находился бывший район немецкого минного заграждения "Морской еж", который почти полностью перекрывал Финский залив и являлся одним из наиболее крепких звеньев блокадного кольца вокруг Ленинграда», — пояснили в пресс-службе.

Пролежавшую почти 80 лет в заливе мину уничтожили на месте обнаружения методом подрыва накладных зарядов.

Ранее в Краснооктябрьском районе Волгограда на четвертом этаже гимназии № 12 обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны. Опасное устройство долгое время оставалось незамеченным.