Российский школьный водитель предстанет перед судом за растление мальчиков

В Карелии будут судить водителя школьного автобуса за растление мальчиков в бане

В Карелии перед судом предстанет 67-летний водитель школьного автобуса из Пряжинского района, обвиненный в растлении школьников 10-13 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяются статьи о насильственных и иных действиях сексуального характера, совершении развратных действий, вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя, использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов.

По версии следствия, мужчина, будучи водителем школьного автобуса в поселке Чална, был лично знаком с учениками и с 2021 года под предлогом посмотреть кино приглашал к себе в баню мальчиков 10-13 лет. Там фигурант угощал их спиртным, а потом, используя их беспомощное состояние, насиловал. Свои действия мужчина снимал на видео.

Действия фигуранта были выявлены спустя два года после обращения родственников потерпевших в следственные органы. Мужчину задержали и поместили под стражу. По результатам экспертизы, психическое заболевание у него не выявлено. Дело рассмотрит Верховный суд Республики Карелия.