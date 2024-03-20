Губернатор Саратовской области заявил об уничтожении беспилотников над Энгельсом

Глава Саратовской области Бусаргин: ПВО уничтожила беспилотники над Энгельсом

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотники над Энгельсом Саратовской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, инцидент произошел менее часа назад над Энгельсом. Были ликивидированы беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Система ПВО сработала своевременно и эффективно», — уточнил глава региона.

По его данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

Ранее стало известно, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) летят на высоте до тысячи метров в режиме тишины. Командир одного из российских подразделений по борьбе с дронами в зоне спецоперации с позывным Лего отметил, что беспилотники залетают вглубь России в автономном режиме, без участия оператора.