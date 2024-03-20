Сборы «налога на выход» в бюджет России превысили план в 17 раз

РБК : безвозмездные взносы бизнеса в бюджет достигли 35,7 млрд руб. в 2024 году

С января по середину марта 2024 года суммарные безвозмездные сборы «налога на выход» в бюджет России достигли уровня в 35,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные государственной системы «Электронный бюджет».

К подобным взносам относятся в том числе выплаты со сделок по продаже российских активов иностранных компаний из «недружественных» государств. Подобная строка в бюджете появилась лишь в 2022 году, когда западные страны начали активно вводить санкции против России. По итогам 2023 года безвозмездные поступления от компаний составили 116,5 миллиарда рублей.

В бюджете на 2024 год закладывались поступления по этой статье доходов в размере 2,1 миллиарда рублей. Таким образом, спустя 2,5 месяца план удалось перевыполнить в 17 раз. При этом в 2025 и 2026 годах безвозмездные сборы от бизнеса вовсе не ожидались, как следовало из проекта федерального бюджета.

Ранее стало известно о еще одной возможной сделке по продаже российских активов, принадлежащих иностранной компании. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что бывшее подразделение французской корпорации Danone — компанию Health & Nutrition — могут приобрести «Вамин Татарстан» и замглавы правительства Чечни Якуб Закриев. Уточнялось, что вышеуказанные претенденты могут заплатить за активы в равных долях — по 50 процентов.