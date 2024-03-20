Шойгу назвал число сбитых во время выборов дронов ВСУ

Глава МО Шойгу: во время выборов были сбиты 419 беспилотников ВСУ

Во время президентских выборов в России были сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Это число на коллегии Минобороны назвал глава ведомства Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале МО.

«С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан (...) Сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов», — заявил министр.

Отдельно Шойгу отметил, что в приграничье были сбиты 67 снарядов реактивных систем залпового огня.

По словам главы оборонного ведомства, благодаря действиям российских военных удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение голосования.