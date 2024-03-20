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10:26, 20 марта 2024Россия

Обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска. Куда целились ВСУ?

Старовойт: обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска в ночь на 20 марта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила переоборудованную для поражения наземных целей украинскую ракету С-200 над Курской областью в ночь на среду, 20 марта. Обломки ракеты упали в центре Курска и других районах города. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telеgram-канале.

«Пострадавших нет. Повреждено нескольких крыш. В светлое время суток будет проведено обследование», — заявил Старовойт сразу после случившегося.

Аварийные бригады приступили к восстановлению электроснабжения, в ближайшее время свет появится в домах жителей областного центра

Роман Старовойтгубернатор Курской области

Вскоре он сообщил, что электроснабжение в Курске полностью восстановлено, и поблагодарил ремонтные бригады за оперативность.

Старовойт также отметил, что, в случае если в области объявят ракетную опасность и она продлится до рассвета, местные школы и детские сады работать не будут. Он призвал горожан не приближаться к представляющим опасность обломкам БПЛА и сообщать об их обнаружении по телефону 112.

Утром 20 марта политик рассказал, что ночью ВСУ также обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Никто из жителей не пострадал, но были повреждены три домовладения: выбиты окна, разрушены дворовые постройки, осколками посечены заборы. В селе перебита линия электропередачи, ведутся восстановительные работы. «Окажем собственникам помощь в ремонте», — пообещал он.

Фото: РИА Новости

ВСУ могли целиться в Курскую атомную электростанцию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целились в Курскую атомную электростанцию (КуАЭС), расположенную в городе Курчатове Курской области. Для этого они использовали как минимум пять дронов и одну ракету C-200, сообщил позднее в своем Telegram-канале Mash.

По информации издания, обломки сбитых на подлете к КуАЭС силами ПВО дронов и ракеты повредили подстанцию «Высокая», которая снабжает электричеством минимум семь улиц Курска.

Официально о том, что Украина предприняла попытку удара по КуАЭС, власти российского региона не сообщали.

КуАЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. По объему вырабатываемой электроэнергии она входит в первую четверку электростанций России всех типов.

Курская АЭС

Курская АЭС. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

КуАЭС продолжила работать в штатном режиме

КуАЭС работает в штатном режиме на фоне попытки атаки со стороны ВСУ. Об этом станция сообщила в официальном Telegram-канале.

«Радиационный фон на КуАЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении станции.

Сотрудники КуАЭС добавили, что энергоблоки № 3 и № 4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и № 2, в свою очередь, функционируют в режиме эксплуатации «без генерации».

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      Ольга Лаврикова
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