Шойгу заявил о прицельных обстрелах мест голосований во время выборов

Шойгу: ВСУ прицельно обстреливали места голосований во время выборов президента

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно вели огонь по местам голосований во время выборов президента России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — пояснил он.