Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:27, 20 марта 2024Россия

Шойгу заявил о прицельных обстрелах мест голосований во время выборов

Шойгу: ВСУ прицельно обстреливали места голосований во время выборов президента
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно вели огонь по местам голосований во время выборов президента России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан. Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В G7 хотели официально осудить победу Путина на выборах. США заблокировали это заявление

      Укусившего официантку актера из «Слова пацана» поместили в спецприемник

      Стало известно о сомнениях Индии в успех встречи по Украине в Берне без России

      В ВСУ признали низким шансы сдержать российское наступление

      Россиянка две недели ходила с 8-сантиметровой палкой в глазу

      В МИД России назвали целью для военного ответа спутники SpaceX и США

      «АвтоВАЗ» призвал сделать что-то с экспансией китайских автомобилей

      Шойгу заявил о прицельных обстрелах мест голосований во время выборов

      Ле Пен прокомментировала идею о вводе войск на Украину

      Анна Хилькевич показала неожиданные последствия косметологической процедуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше