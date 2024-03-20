Шойгу заявил о тысячах раненных бойцов ВСУ при атаках на приграничье России

Шойгу: при попытках атаки на приграничье ВСУ потеряли ранеными тысячи бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках атак на российское приграничье лишь за последние восемь суток потеряли ранеными несколько тысяч военнослужащих. Об этом на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале МО.

Из заявления Шойгу следует, что число раненых бойцов ВСУ составило 2711, а безвозвратные потери — 790 человек.

«Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8», — добавил министр обороны.