СКР возбудил дело против ранившего сверстника ножом подростка

СК возбудил дело против подростка, ранившего ножом сверстника в Подмосковье

В подмосковном Раменском возбудили дело против 14-летнего подроста, ранившего ножом сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, дело возбуждено по пункту «з» части 2 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Драка восьмиклассников произошла в школе. В какой-то момент один из подростков достал нож и воткнул его в живот одноклассника. Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаным ранением брюшной полости. Сейчас он находится на стационарном лечении, и его жизни ничто не угрожает.