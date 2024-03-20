В Подмосковье школьник воткнул нож в живот одноклассника

В подмосковном Раменском восьмиклассника увезли из школы с ножевым ранением

Драка восьмиклассников произошла в школе в подмосковном Раменском. В какой-то момент один из школьников достал нож и воткнул его в живот одноклассника. Последнему в результате потребовалась медицинская помощь, пишет «Царьград».

Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаным ранением брюшной полости. Его поместили в отделение хирургии.

Другой подросток был задержан правоохранителями. Юноша признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее двое московских школьников подрались из-за спора о Николае II. В результате одному из них врачи диагностировали перелом носа.