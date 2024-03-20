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19:59, 20 марта 2024Силовые структуры

Следователи начали проверку после обнаружения черепа на российском пляже

СК начал проверку после обнаружения черепа на пляже в Сочи

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи начали проверку после обнаружения черепа, похожего на человеческий, на пляже в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

«Проводится проверка, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в пресс-службе.

По данным агентства, видеоролик с черепом появился накануне в одном из местных Telegram-каналов. Там же сообщалось, что останки, похожие на человеческие, на пляже в Лазаревском районе Сочи обнаружила случайная прохожая.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили об обнаружении останков десяти человек 30-летней давности под одним из местных ресторанов. Десять черепов, 17 позвонков, 30 ребер, две челюсти, а также десятки других костей были найдены во время проведения работ по демонтажу подземных коммуникаций.

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      Олеся Мицкевич
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