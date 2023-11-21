Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 21 ноября 2023Силовые структуры

Под московским рестораном нашли останки десяти человек 30-летней давности

В Москве следователи начали проверку после найденных останков 10 человек из 90-х

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более десяти человек, эксперты оценили их давность в 20-30 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Человеческие останки были обнаружены во время работ по демонтажу подземных коммуникаций на Сетуньском проезде, где ранее располагался ресторан. На глубине 3,5 метра рабочие обнаружили десять черепов, 17 позвонков, 30 ребер, две челюсти, а также десятки других костей. Все найденное лежало пластом на уровне колодца, который демонтировали строители.

После обнаружения останков московские следователи начали проверку. Кому принадлежат кости, пока неизвестно. По предварительной оценке специалистов, они могут быть из 1990-х годов.

За два месяца до этого в особняке в центре Москвы обнаружили человеческие останки 50-летней давности.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о награждении 15-летнего сына Кадырова

      Кендалл Дженнер снялась полуголой для модного бренда

      В МИД рассказали о применении западных ракет для ударов по мирным целям

      В России разработали робота для очистки корпусов судов

      Растлителя 15-летних школьниц задержали в Москве

      Россиянам предрекли возврат в 90-е на фоне отмены подтверждения ОСАГО

      Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана

      Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

      Российский школьник выстрелил в учительницу музыки и был задержан

      Россиян закрыли в самолете почти на 12 часов во время рейса в Казахстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости