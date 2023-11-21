Под московским рестораном нашли останки десяти человек 30-летней давности

В Москве следователи начали проверку после найденных останков 10 человек из 90-х

Под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более десяти человек, эксперты оценили их давность в 20-30 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Человеческие останки были обнаружены во время работ по демонтажу подземных коммуникаций на Сетуньском проезде, где ранее располагался ресторан. На глубине 3,5 метра рабочие обнаружили десять черепов, 17 позвонков, 30 ребер, две челюсти, а также десятки других костей. Все найденное лежало пластом на уровне колодца, который демонтировали строители.

После обнаружения останков московские следователи начали проверку. Кому принадлежат кости, пока неизвестно. По предварительной оценке специалистов, они могут быть из 1990-х годов.

За два месяца до этого в особняке в центре Москвы обнаружили человеческие останки 50-летней давности.