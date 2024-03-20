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14:24, 20 марта 2024Экономика

Стали известны цены на новые Solaris

Седаны Kia Rio под брендом Solaris поступили в продажу за 2,18 миллиона рублей

Фото: Weng Xinyang / Globallookpress.com

Седаны Solaris KRS российской сборки поступили в продажу по цене 2,18 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на дилерские центры сообщает Autonews.ru.

Автомобиль является полным аналогом Kia Rio и имеет одну комплектацию. Машина оснащается двигателем 1,6 литра мощностью 123 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Дилерам поступили также хэтчбеки KRX нового бренда (аналог Kia Rio X-line), их цена — 2,68 миллиона рублей. При этом собеседник издания отметил, что стоимость машин может меняться каждый день, так как на новую марку есть спрос покупателей.

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Также стало известно, что автомобиль Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) будет стоить от 1,9 до 2,3 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Менеджеры автосалона рассказали, что уже начинают получать первые поставки. «Автомобили просто сметают, мы буквально не успеваем поставить модель в зал, как ее сразу забирает клиент», — рассказал представитель дилера.

О запуске производства нового бренда автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в Петербурге («Автомобильный завод АГР») компания AGR Automotive Group заявила в феврале. В компании не объяснили, как новое производство будет связано с бывшими владельцами предприятия, в том числе откуда будут поступать комплектующие.

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