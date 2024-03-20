Стали известны цены на новые Solaris

Седаны Kia Rio под брендом Solaris поступили в продажу за 2,18 миллиона рублей

Седаны Solaris KRS российской сборки поступили в продажу по цене 2,18 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на дилерские центры сообщает Autonews.ru.

Автомобиль является полным аналогом Kia Rio и имеет одну комплектацию. Машина оснащается двигателем 1,6 литра мощностью 123 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Дилерам поступили также хэтчбеки KRX нового бренда (аналог Kia Rio X-line), их цена — 2,68 миллиона рублей. При этом собеседник издания отметил, что стоимость машин может меняться каждый день, так как на новую марку есть спрос покупателей.

Также стало известно, что автомобиль Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) будет стоить от 1,9 до 2,3 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Менеджеры автосалона рассказали, что уже начинают получать первые поставки. «Автомобили просто сметают, мы буквально не успеваем поставить модель в зал, как ее сразу забирает клиент», — рассказал представитель дилера.

О запуске производства нового бренда автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в Петербурге («Автомобильный завод АГР») компания AGR Automotive Group заявила в феврале. В компании не объяснили, как новое производство будет связано с бывшими владельцами предприятия, в том числе откуда будут поступать комплектующие.