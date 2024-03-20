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08:13, 20 марта 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС дронами и ракетой

Mash: ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС пятью дронами и ракетой С-200

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курской области. Для этого они использовали как минимум пять дронов и одну ракету C-200, сообщает Mash в Telegram-канале.

По его информации, цели ВСУ были сбиты на подлете к АЭС силами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки повредили подстанцию «Высокая», которая снабжает электричеством минимум семь улиц Курска.

Речь идет про попытку атаки на Курскую область, которую ВСУ предприняли в ночь на среду, 20 марта. Тогда сообщалось, что обломки сбитой ракеты С-200 упали в центре Курска и других его районах. Никто не пострадал. Официально о том, что Украина предприняла попытку удара по АЭС, власти российского региона не сообщали.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

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      Анастасия Шейкина
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