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12:44, 20 марта 2024Ценности

Стилисты назвали устаревшую весеннюю обувь

Стилист Семара Габриэль назвала туфли-лодочки устаревшей весенней обувью

Фото: Unsplash

Стилисты Джарра Вебстер и Семара Габриэль назвали устаревшую весеннюю обувь. Соответствующий материал появился на сайте издания Business Insider.

По мнению экспертов, в настоящем сезоне преобладает комфорт. В связи с этим они призвали избавиться от вариантов с массивной подошвой и туфель-лодочек. «В 2010 году туфли-лодочки были очень популярны. Сейчас стоит признать, что они подходят не ко всему», — рассказала Габриэль.

Кроме того, актуальность утратили «папины кроссовки» Triple-S люксового бренда Balenciaga и обувь из редких коллекций премиальных марок. «Иногда такие модели непрактичны и их сложно носить в повседневном использовании. Многие из них, которые были выпущены ограниченным тиражом, уже давно не в моде», — объяснила Вебстер.

Ранее стилист Камилла Шигабутдинова перечислила россиянкам вещи на весну, которые устарели. По словам эксперта, текущей весной не стоит покупать свитеры крупной вязки, поскольку они визуально полнят, а также подчеркивают объем у шеи и в руках и расширяют силуэт.

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      Мария Винар
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