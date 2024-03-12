Стилистка перечислила россиянкам устаревшие вещи на весну

Стилистка Камилла Шигабутдинова: не стоит покупать свитеры крупной вязки весной

Стилистка Камилла Шигабутдинова перечислила россиянкам вещи на весну, которые устарели. Соответствующий комментарий приводит портал «Внимание, новости!».

По словам эксперта, текущей весной не стоит покупать свитеры крупной вязки, поскольку они визуально полнят, а также подчеркивают объем у шеи, в руках и расширяют силуэт.

Помимо этого, специалистка призвала отказаться от свитеров с воротником «хомут», который зрительно старит. «Альтернатива — вариант со стоячим воротом. Такой будет теплым и стильным. Можно приобрести даже в ярких оттенках — для весеннего настроения», — уточнила собеседница издания.

Вдобавок Шигабутдинова посоветовала убрать из гардероба джемперы в рукавами длины три четверти, а также с пришитым декоративным воротником или манжетами от рубашки.

В заключение женщина подчеркнула, что модели на резинке ушли прошлое. «Лучше всего заменить этот свитер укороченным стильным — со стоячим воротом или воротником-поло», — подытожила она.

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