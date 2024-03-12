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12:55, 12 марта 2024Ценности

Стилистка перечислила россиянкам устаревшие вещи на весну

Стилистка Камилла Шигабутдинова: не стоит покупать свитеры крупной вязки весной

Фото: Unsplash

Стилистка Камилла Шигабутдинова перечислила россиянкам вещи на весну, которые устарели. Соответствующий комментарий приводит портал «Внимание, новости!».

По словам эксперта, текущей весной не стоит покупать свитеры крупной вязки, поскольку они визуально полнят, а также подчеркивают объем у шеи, в руках и расширяют силуэт.

Помимо этого, специалистка призвала отказаться от свитеров с воротником «хомут», который зрительно старит. «Альтернатива — вариант со стоячим воротом. Такой будет теплым и стильным. Можно приобрести даже в ярких оттенках — для весеннего настроения», — уточнила собеседница издания.

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Вдобавок Шигабутдинова посоветовала убрать из гардероба джемперы в рукавами длины три четверти, а также с пришитым декоративным воротником или манжетами от рубашки.

В заключение женщина подчеркнула, что модели на резинке ушли прошлое. «Лучше всего заменить этот свитер укороченным стильным — со стоячим воротом или воротником-поло», — подытожила она.

Ранее в марте популярный в СССР предмет гардероба вновь стал трендом в 2024 году. Речь идет о шелковом платке. Эксперт объяснил, что данное изделие можно носить по-разному.

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      Екатерина Ештокина
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