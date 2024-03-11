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18:19, 11 марта 2024Ценности

Популярный в СССР предмет гардероба вновь стал трендом в 2024 году

Стилист Михаил Белых назвал популярный в СССР шелковый платок трендом 2024 года

Фото: JullyFotos / Shutterstock / Fotodom

Стилист Михаил Белых назвал популярный в СССР предмет гардероба, который вновь стал трендом в 2024 году. Соответствующий материал появился на сайте издания «Внимание, новости!».

Речь идет о шелковом платке. Эксперт объяснил, что данное изделие можно носить по-разному. Он посоветовал использовать его в качестве повязки на голову или банданы.

По словам специалиста, платок сочетается с плащами, кожаными куртками и солнцезащитными очками в стиле ретро. В то же время собеседник издания настоятельно порекомендовал обращать внимание на цветовую гамму данной вещи. «Если платок броского оттенка или с ярким рисунком, носите его с нейтральными по тону жакетами, платьями и рубашками», — уточнил он.

В январе стилист Екатерина Северная назвала россиянкам главный тренд 2024 года. Специалистка рассказала, что актуальными станут яркие цвета в одежде.

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      Мария Винар
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