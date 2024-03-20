Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:09, 20 марта 2024Путешествия

Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Фото: @antoneenko_v

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала фото в фирменной униформе и взбудоражила иностранных пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии видно, что бортпроводница одета в голубое платье без рукавов и белую рубашку. Свой образ девушка дополнила шейным платком, ярким макияжем и убранными в пучок волосами.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы авиаперевозчика. «Прекрасная принцесса», «Милая», «Красивая», «Мне нравятся ее красивые глаза», — написали они.

Ранее в марте российская авиакомпания Nordwind пригрозила стюардессам увольнением за продажу рабочей униформы в сети. Руководство службы бортпроводников перевозчика посчитало, что такое поведение порочит как самих бортпроводников, так и всю компанию.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      Плющенко оценил возможный бойкот Россией Олимпиады в Париже

      Захарова прокомментировала решение ЦЕРН прекратить сотрудничество с Россией

      Польша отработала учения на вымышленной территории у границ России

      Раскрыта неочевидная мешающая сбросить лишний вес причина

      Стало известно число воюющих в ВСУ румынских наемников

      Бывший заключенный угнал тюремный автомобиль сразу после освобождения из тюрьмы

      Названа новая опасная угроза для ВСУ

      Россиянина заочно арестовали по делу о вымогательстве в Telegram

      Российскую АПЛ «Дмитрий Донской» предложили использовать против спутников США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше