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10:17, 20 марта 2024Силовые структуры

Судимый россиянин получил 8,5 года колонии за изнасилование в магазине

В Москве суд приговорил ранее судимого мужчину к 8,5 года за изнасилование

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Симоновский районный суд Москвы приговорил 44-летнего мужчину к 8,5 года лишения свободы за изнасилование своей знакомой в продуктовом магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Фигурант признан виновным по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). Свою вину он не признал. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление произошло ночью 22 октября 2023 года в продуктовом магазине на улице Трофимова. Насильник, угрожая расправой девушке, надругался над ней. Он ранее неоднократно судим по обвинению в совершении тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области полиция задержала 18-летнего мужчину за изнасилование 33-летней женщины.

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      Анна Габай
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