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19:20, 20 марта 2024Культура

Татьяна Васильева назвала главную ошибку участников «голой вечеринки»

Актриса Васильева назвала ошибкой участников «голой вечеринки» выкладывание фото
Татьяна Васильева

Татьяна Васильева. Фото: Екатерина Цветкова / Russian Look / Globallookpress.com

Народная артистка России Татьяна Васильева назвала главную ошибку участников «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Свою позицию она высказала в программе RTVI «Легенда», выпуск доступен на YouTube.

Актриса заявила, что гостям скандального мероприятия не стоило выкладывать контент в сеть. «Знаете, я вам так скажу: самая большая ошибка — что они это засняли. Так бы никто не знал, и веселитесь, и ходите голые, и делайте, что хотите, кто с кем», — пояснила она.

Васильева отметила, что вечеринка Ивлеевой «у нормальных людей вызывает только отвращение». Она добавила, что ей стало обидно, когда мероприятие посетили люди, которых она уважала.

При этом актриса рассказала, что работала вместе с посетившей вечеринку певицей Лолитой Милявской на съемках фильма «Попса». Васильева подчеркнула, что исполнительница оставила у нее только приятные впечатления. На вопрос, что она думает об участии Лолиты в мероприятии, актриса заявила, что ей все равно.

Ранее Лолита объяснила свое участие в «голой вечеринке».

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      Мария Рюрикова
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