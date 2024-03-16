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13:18, 16 марта 2024Культура

Лолита объяснила участие в «голой вечеринке» Ивлеевой

Певица Лолита объяснила участие в «голой вечеринке» защитной реакцией психики

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Лолита Милявская заявила, что пошла на «голую вечеринку», которую организовала блогерша Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор», чтобы спрятаться от происходящего в мире. На эту тему она высказалась в интервью для шоу «Повесточка», разговор доступен на YouTube.

Артистка объяснила участие в мероприятии защитной реакцией психики. «Мы все мысленно, морально находимся в повестке своей страны, (...) [но психика] говорит: "Надо защищаться. Нет-нет, все хорошо. Мир спокоен. В мире все прекрасно". И, например, мой поход [на "голую вечеринку"] — это одна из возможностей спрятаться», — заявила Лолита.

Она добавила, что мероприятие Ивлеевой было самой скучной вечеринкой в ее жизни. «В процессе вечеринки мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: "Боже, как скучно, молодежь не умеет гулять"», — вспомнила певица.

Ранее Лолита сообщила, что продолжает общаться с Ивлеевой после «голой вечеринки». Певица уточнила, что они с блогершей «очень заботливо друг к другу относятся».

Перед этим стало известно, что певица впервые вышла в свет после скандала с вечеринкой Ивлеевой. Артистка появилась на мероприятии телеканала МУЗ-ТВ.

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      Олег Давыдов
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