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15:04, 20 марта 2024Экономика

«Тинькофф» и Росбанк объединят в единую банковскую группу

«Интеррос» поддержал идею об интеграции «Тинькофф» и Росбанка в единую группу

Фото: Unsplash

Холдинг «Интеррос» поддержал идею об объединении банков «Тинькофф» и Росбанка в единую группу. Об этом сообщил президент компании Владимир Потанин, его слова приводит РИА Новости.

Интеграция кредитных организаций состоится на базе справедливой рыночной оценки, «при этом "Тинькофф" будет оценен с адекватной премией к рынку», подчеркнул он. По словам Потанина, такое решение полностью отвечает интересам как клиентов и акционеров, так и Банка России. Создание объединенной структуры позволит улучшить продуктовую линейку и удобство использования, также скажется на росте стоимости компании, добавил глава «Интерроса».

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Потанин рассказал, что параметры будущей банковской группы находятся в стадии обсуждений. При этом он заверил, что структура сохранит в себе все лучшее, что есть и в Росбанке, и в банке «Тинькофф». Обе организации сохранят свои бренды и лицензии, а также сотрудников, объяснил президент «Интерроса».

«Тинькофф» ранее объявил, что намерен созвать собрание акционеров для решения вопроса о дополнительной эмиссии акций для покупки Росбанка. Ее объем может составить около 445 миллиардов рублей (130 миллионов акций по цене в 3,4 тысячи рублей за бумагу). Объединение «Тинькофф» и Росбанка позволит финансовой группе войти в пятерку крупнейших участников российского финансового рынка по балансу средств населения, в топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля.

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