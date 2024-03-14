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16:04, 14 марта 2024Экономика

В России захотели объединиться два крупных банка

В «Тинькофф» захотели объединиться с Росбанком

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В «Тинькофф» хотят созвать собрание акционеров для решения вопроса о дополнительной эмиссии для покупки Росбанка. О намерении двух крупных российских банков объединиться заявил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский, его слова приводит «Коммерсантъ».

Он уточнил, что предложение об объединении исходит от членов совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг», которая является головной структурой Тинькофф-банка. В конце февраля TCS Group завершила смену юрисдикции с Кипра на Россию и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.

По словам Малиновского, подобное решение позволит «значительно усилить позиции группы на финансовом рынке». «Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО «Росбанк» в финансовую группу», — пояснил он.

Кроме того, объединение «Тинькофф» и Росбанка позволит финансовой группе войти в пятерку крупнейших участников российского финансового рынка по балансу средств населения, в топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля. Помимо этого слияние двух крупных банков сделает МКПАО «ТКС Холдинг» одной из пяти крупнейших кредитных организаций по размеру общей капитализации, заключил Малиновский.

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