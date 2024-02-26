«Тинькофф» переехал с Кипра на остров Русский

Головная компания банка «Тинькофф» сменила юрисдикцию Кипра на РФ

Головная компания банка «Тинькофф» TCS Group сменила юрисдикцию Кипра на российскую, зарегистрировавшись в специальном административном районе (САР) на острове Русский, сообщается на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70-й из переехавших в САР и первой сделавшей это публичной структурой.

В январе акционеры группы компаний одобрили ее редомициляцию. Процедура представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции, проводимые без изменения структуры, а также затрагивания ее активов и обязательств.

Отмечается, что, работая в САР, компания обязана осуществить инвестиции в размере не менее 50 миллионов рублей, а в случае получения статуса международной холдинговой компании (МХК), должна будет выполнить дополнительные налоговые требования.

Ранее стало известно, что банк «Тинькофф» обновил логотип, на котором вместо прежнего герба с единорогом теперь появилась черная буква «Т» на желтом фоне.