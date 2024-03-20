Церемонию поднятия флага решили сделать обязательной во всех школах России

Минпросвещения: поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными для школ

Поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными для школ. Об этом решении сообщили в Министерстве просвещения, заявление приводит ТАСС.

Ранее упомянутые церемонии проводились в российских образовательных учреждениях лишь в том случае, если у школ были возможности провести их достойно. Президент России призывал перенести введение этой традиции в тех местах, где пока это сложно реализовать.

«Соответствующие изменения [будут внесены] в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — приводит агентство официальное письмо замминистра просвещения Татьяны Васильевой.