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18:23, 20 марта 2024Россия

Церемонию поднятия флага решили сделать обязательной во всех школах России

Минпросвещения: поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными для школ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными для школ. Об этом решении сообщили в Министерстве просвещения, заявление приводит ТАСС.

Ранее упомянутые церемонии проводились в российских образовательных учреждениях лишь в том случае, если у школ были возможности провести их достойно. Президент России призывал перенести введение этой традиции в тех местах, где пока это сложно реализовать.

«Соответствующие изменения [будут внесены] в федеральную рабочую программу воспитания, являющуюся частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — приводит агентство официальное письмо замминистра просвещения Татьяны Васильевой.

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      Марк Леонов
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