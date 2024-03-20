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18:39, 20 марта 2024Россия

ЦИК озвучил результат Путина на голосовании за рубежом

ЦИК: действующий президент Путин набрал на выборах за рубежом 72,3 процента

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах за рубежом 72,3 процента голосов. Этот результат Путина озвучили в Центральной избирательной комиссии, заявление приводит ТАСС.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, всего в выборах за границей поучаствовали более 383 тысяч человек.

«От общего количества проголосовавших за действующего главу государства Владимира Владимировича Путина отдали свой голос более чем две трети избирателей», — объявил Булаев.

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      Марк Леонов
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