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14:21, 20 марта 2024Из жизни

Туристы услышат «голоса грибов» по желанию короля Карла III

Daily Express: туристы смогут услышать голоса грибов в резиденции Карла III

Фото: Juris Kraulis / Shutterstock / Fotodom

В резиденции короля Великобритании Карла III появится необычное нововведение, сделанное ради туристов. Об этом сообщает Daily Express.

Позднее в этом году монарх откроет территорию Сандрингемского дворца для серии прогулок «Хор жизни», в ходе которых по его желанию будут использоваться специальные микрофоны. Как утверждается, специализированный параболический микрофон позволит услышать пение птиц и «скрытые голоса растений, лишайников и грибов».

Посетители дворца в этом году также смогут принять участие в «Лесных купаниях» — практике, которая зародилась в Японии и якобы повышает связь людей с природой. Территория дворца, сад, а также церковь Святой Марии Магдалины будут открыты для публики с 23 марта.

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Сейчас монарх живет в Сандрингемском дворце. Он переехал туда сразу после того, как в феврале у него диагностировали рак. Там же он проходит лечение.

Ранее сообщалось, что в СМИ появились свежие фотографии короля Великобритании Карла III. На снимках, сделанных утром 19 марта, король сфотографирован через стекло автомобиля.

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      Антонина Черташ
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