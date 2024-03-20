Туристы услышат «голоса грибов» по желанию короля Карла III

Daily Express: туристы смогут услышать голоса грибов в резиденции Карла III

В резиденции короля Великобритании Карла III появится необычное нововведение, сделанное ради туристов. Об этом сообщает Daily Express.

Позднее в этом году монарх откроет территорию Сандрингемского дворца для серии прогулок «Хор жизни», в ходе которых по его желанию будут использоваться специальные микрофоны. Как утверждается, специализированный параболический микрофон позволит услышать пение птиц и «скрытые голоса растений, лишайников и грибов».

Посетители дворца в этом году также смогут принять участие в «Лесных купаниях» — практике, которая зародилась в Японии и якобы повышает связь людей с природой. Территория дворца, сад, а также церковь Святой Марии Магдалины будут открыты для публики с 23 марта.

Сейчас монарх живет в Сандрингемском дворце. Он переехал туда сразу после того, как в феврале у него диагностировали рак. Там же он проходит лечение.

Ранее сообщалось, что в СМИ появились свежие фотографии короля Великобритании Карла III. На снимках, сделанных утром 19 марта, король сфотографирован через стекло автомобиля.