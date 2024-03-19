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17:24, 19 марта 2024Из жизни

Карла III заметили на публике после слухов о его смерти

Короля Карла III заметили покидающим Виндзорский замок после слухов о его смерти

Фото: Toby Melville / Reuters

В СМИ появились свежие фотографии короля Великобритании Карла III после распространившихся в российских Telegram-каналах слухов о его смерти. Снимки опубликовало онлайн-издание Daily Mail.

На фотографиях, сделанных утром 19 марта, король сфотографирован через стекло автомобиля. Его заметили на публике, когда он покидал Виндзорский замок и выезжал в Кларенс-хаус — лондонскую резиденцию королевской семьи рядом с Букингемским дворцом.

18 марта в ответ на запрос ТАСС Букингемский дворец сообщил, что «король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами». Этот комментарий был дан с целью опровергнуть циркулирующие в некоторых русскоязычных СМИ слухи, что Карл III внезапно скончался из-за онкологического заболевания.

26 января 75-летний Карл III перенес плановую операцию в связи с увеличенной простатой. Во время этой процедуры у короля обнаружили рак, о чем публике сообщили в начале февраля. Король отошел от исполнения публичных обязанностей и проходит курс лечения.

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Ранее сообщалось, что «пропавшую» жену принца Уильяма, Кейт Миддлтон заметили вместе с мужем недалеко от Виндзорского дворца. До этого из-за длительного отсутствия на публике после перенесенной операции на брюшной полости в СМИ начали появляться многочисленные теории заговора.

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      Антонина Черташ
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