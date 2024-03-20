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20:17, 20 марта 2024Ценности

Уиллем Дефо раскрыл бренды своей одежды и удивил фанатов

Фото: Nick Agro / AMPAS / AdMedia / Globallookpress.com

Американский актер Уиллем Дефо раскрыл бренды своей одежды и удивил поклонников. Соответствующие видео и комментарии опубликованы на платформе Reddit.

68-летняя знаменитость рассказал о своем наряде блогеру, который застал его на одной из улиц Нью-Йорка. Выяснилось, что Дефо был одет в куртку люксовой марки Prada, а также свитер Woolrich и черные брюки. В качестве обуви он выбрал ботинки Prada, а от аксессуаров отказался.

Пользователей сети удивил образ актера, о чем они принялись писать под роликом. «Настоящая тихая роскошь», «Так вот кто на самом деле носит Prada», «Обожаю его», «Вау, Prada! Уиилем знает толк в вещах», — высказывались многочисленные фанаты.

В ноябре 2022 года бывшая первая леди США Мелания Трамп пришла на выборы в наряде за миллионы рублей.

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      Карина Черных
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