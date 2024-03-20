Среда обитания
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20:18, 20 марта 2024Среда обитания

Управляющая компания сломала канализацию и вызвала затопление дома фекалиями

В Перми подвал дома затопило фекалиями по вине управляющей компании

Фото: properm.ru

В Перми управляющая компания намеренно сломала канализацию, что привело к затоплению подвала дома фекалиями. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Properm.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Глеба Успенского, 5. На первом этаже здания также находится поликлиника. После того как жильцы почувствовали сильный неприятный запах в подвале и квартирах, они обратились в управляющую компанию «Экском». Реакция ее сотрудника дала понять, что трубу вывели из строя специально, чтобы канализационные отходы шли в подвал дома, а не в медучреждение.

«В диспетчерской сказали, что специально вырезали часть трубы, потому что пусть лучше в подвал течет, чем в поликлинике чистить придется. Вырезали, чтобы не засорились туалеты в поликлинике на первом этаже», — сообщили жильцы. Один из жителей проблемного дома снял видео, на котором заметно аккуратно вырезанное отверстие в трубе.

Помимо этого, жильцы считают, что дом специально топят, чтобы признать аварийным и снести, поскольку он находится в зоне комплексного развития территорий. Они пожаловались, что обращения в инспекцию государственного жилищного надзора не помогли решить проблему.

Днем ранее стало известно, что в Энгельсе пенсионерка провалилась в затопленный стоками подвал дома.

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      Полина Кислицына
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