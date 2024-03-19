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13:30, 19 марта 2024Среда обитания

Пожилая россиянка провалилась в затопленный стоками подвал

В Энгельсе пенсионерка провалилась в затопленный стоками подвал

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В квартире пожилой жительницы Энгельса проломился пол. Перекрытия обрушились в уборной, и хозяйка вместе с унитазом провалилась в подвал, сообщает Telegram-канал «Саратов №1».

Инцидент произошел в двухэтажном жилом доме на улице Вокзальная. В затопленном сточными водами подвале пенсионерке пришлось провести несколько часов, пока оттуда ее не вызволил сын. В результате падения женщина получила травмы. Ее госпитализировали. Собственники годами добиваются признания дома ветхим. Однако комиссии не подтверждают аварийность здания.

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Ранее канализацию прорвало в одной из самарских школ. Нечистотами затопило первый этаж учреждения. Подвал дома в Челябинске заливает фекалиями уже несколько месяцев. Управляющая компания проводит санобработку здания лишь на бумаге. Жильцы проблемного дома, большую часть которых составляют пенсионеры, стали чаще болеть и страдать бессонницей.

Радикально бороться с бездействием коммунальщиков решили первоуральцы. В 2022 году активисты вылили ведро сточной воды на стол секретаря начальника местного «Водоканала». Несмотря на это подвалы как минимум семи домов так и продолжает заливать канализацией. В этом году собственники пригрозили явиться к мэру, депутату заксобрания, а также в городскую прокуратуру и Роспотребнадзор.

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      Виктория Клабукова
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