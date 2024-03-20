Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 20 марта 2024Бывший СССР

В Белоруссии возбудили дело против участников оппозиционных «народных посольств»

СК Белоруссии возбудил дело против участников оппозиционных «народных посольств»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении участников оппозиционных «народных посольств», созданных за рубежом. Об этом заявил официальный представитель ведомства Сергей Кабакович, передает ТАСС.

По его словам, СК располагает информацией о более чем 100 представителях «радикальных диаспор».

«В отношении руководителей и участников данных экстремистских формирований главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования либо участие в нем") Уголовного кодекса», — заявил Кабакович.

В Минске считают, что целью «народных посольств» является «изоляция дипломатических представительств системы Министерства иностранных дел Республики Беларусь и блокирование любых контактов иностранных граждан, организаций и правительств с белорусскими дипломатами».

Руководители и участники таких организаций, отмечает Кабакович, распространяют заведомо ложные сведения о положении Белоруссии, призывают к введению санкций против республики и разжигают идеологическую вражду.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что находящиеся за рубежом оппозиционеры планируют захватить часть страны и ввести туда войска НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В G7 хотели официально осудить победу Путина на выборах. США заблокировали это заявление

      Россияне назвали самый надежный автомобиль

      Новые iPhone избавят от защитных стекол

      В США отказ называть Путина президентом назвали показным надуванием губ

      Задержанного ФСБ начальника отдела «Челябинскавтодора» отправили в СИЗО

      Еврокомиссия поправила Борреля по финансовой помощи Украине

      Кологривому пригрозили штрафом за дебош в ресторане Новосибирска

      Путин оценил наличие денег в бюджете на приоритетные планы

      В Кремле оценили призыв МОК к бойкоту Игр дружбы

      Боррель назвал выделенную для поставок оружия на Украину сумму от активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше