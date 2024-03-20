В Белоруссии возбудили дело против участников оппозиционных «народных посольств»

СК Белоруссии возбудил дело против участников оппозиционных «народных посольств»

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении участников оппозиционных «народных посольств», созданных за рубежом. Об этом заявил официальный представитель ведомства Сергей Кабакович, передает ТАСС.

По его словам, СК располагает информацией о более чем 100 представителях «радикальных диаспор».

«В отношении руководителей и участников данных экстремистских формирований главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования либо участие в нем") Уголовного кодекса», — заявил Кабакович.

В Минске считают, что целью «народных посольств» является «изоляция дипломатических представительств системы Министерства иностранных дел Республики Беларусь и блокирование любых контактов иностранных граждан, организаций и правительств с белорусскими дипломатами».

Руководители и участники таких организаций, отмечает Кабакович, распространяют заведомо ложные сведения о положении Белоруссии, призывают к введению санкций против республики и разжигают идеологическую вражду.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что находящиеся за рубежом оппозиционеры планируют захватить часть страны и ввести туда войска НАТО.