В Европе заявили о нехватке мощностей для производства вооружений

Глава Nammo Брандтцег: Европе необходимо сделать доступнее мощности для ВПК

Европе необходимо сделать более доступными мощности для военно-промышленного комплекса (ВПК), включая электроэнергию. Об этом заявил директор совместного оборонного концерна Финляндии и Норвегии Nammo Мортен Брандтцег в интервью газете Financial Times (FT).

«На мой взгляд, мы должны еще больше нарастить [производство вооружений] (...) У нас начался хороший тренд, но мы должны продолжать работать еще быстрее. Мы находимся в промышленной войне за производственные мощности», — рассказал он.

Брандтцег также призвал обратиться к опыту США странам Европы и перенять практику предоставления приоритета оборонным предприятиям в ресурсах в кризисные периоды. Как отмечают авторы издания, подобными призывами руководитель концерна отослал к истории прошлого года, когда Nammo не смогла расширить свои производства в Норвегии из-за передачи электроэнергии на строительство центра данных для TikTok. Он призвал определиться с выбором между «видео с котиками» и ключевыми приоритетами в сфере безопасности.

Ранее власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия и оборонной продукции Вооруженным силам Украины (ВСУ). В свою очередь норвежская сторона потребовала от Киева, чтобы экспорт соответствовал обозначенным требованиям.