Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:18, 20 марта 2024Мир

В Европе заявили о нехватке мощностей для производства вооружений

Глава Nammo Брандтцег: Европе необходимо сделать доступнее мощности для ВПК

Фото: David W Cerny / Reuters

Европе необходимо сделать более доступными мощности для военно-промышленного комплекса (ВПК), включая электроэнергию. Об этом заявил директор совместного оборонного концерна Финляндии и Норвегии Nammo Мортен Брандтцег в интервью газете Financial Times (FT).

«На мой взгляд, мы должны еще больше нарастить [производство вооружений] (...) У нас начался хороший тренд, но мы должны продолжать работать еще быстрее. Мы находимся в промышленной войне за производственные мощности», — рассказал он.

Брандтцег также призвал обратиться к опыту США странам Европы и перенять практику предоставления приоритета оборонным предприятиям в ресурсах в кризисные периоды. Как отмечают авторы издания, подобными призывами руководитель концерна отослал к истории прошлого года, когда Nammo не смогла расширить свои производства в Норвегии из-за передачи электроэнергии на строительство центра данных для TikTok. Он призвал определиться с выбором между «видео с котиками» и ключевыми приоритетами в сфере безопасности.

Ранее власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия и оборонной продукции Вооруженным силам Украины (ВСУ). В свою очередь норвежская сторона потребовала от Киева, чтобы экспорт соответствовал обозначенным требованиям.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      Московским школьникам помогут со своевременной подготовкой к контрольным

      На Украине иностранных артистов начнут лишать почетных званий

      В США заявили об опасности призывов выступать против России

      Блинкен заблокировал заявление G7 по итогам выборов президента России

      В российском городе установят модульные укрытия для защиты от атак ВСУ

      Мошенники оставили россиянку без квартиры и 2,5 миллиона рублей

      В России предупредили об угрозе дефицита одного из стройматериалов

      В Херсонской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

      В КНДР провели стрельбы с самыми крупными РСЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше