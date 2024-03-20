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10:25, 20 марта 2024Мир

В Германии предложили создать в Европе аналог «Железного купола»

Глава Rheinmetall Паппергер предложил создать в Европе аналог «Железного купола»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) должны создать аналог израильской системы ПВО «Железный купол». Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times.

Паппергер прокомментировал увеличение расходов на оборону европейскими государствами после начала конфликта на Украине. По его мнению, ЕС должен развить предложенную Германией инициативу «Европейский небесный щит» и создать систему ПВО малого радиуса, аналогичную израильской.

«Я также считаю, что это хорошая идея — иметь европейское решение, подобное "Железному куполу" и не только», — заявил предприниматель. При этом один из руководителей европейского оборонного ведомства заявил в разговоре с изданием, что у Европы уже есть все возможности для создания полноценной системы ПВО.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал перевод экономики Евросоюза на военные рельсы. По его словам, пришло время для изменения «парадигмы в отношениях ЕС с обороной и безопасностью».

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      Юрий Леонов
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