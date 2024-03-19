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21:46, 19 марта 2024Мир

В ЕС анонсировали перевод экономики на военные рельсы

Мишель: саммит ЕС примет решение о переводе экономики на военные рельсы

Фото: Yves Herman / Reuters

Саммит глав государств Евросоюза 21-22 марта примет решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет ТАСС.

По словам политика, страны ЕС должны согласовать документ о совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву. Как уточнил Мишель, пришло время для изменения «парадигмы в отношениях ЕС с обороной и безопасностью».

«Мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС на военный режим», — анонсировал он.

Ранее государства Европейского союза согласовали увеличение фонда военной помощи Украине на пять миллиардов евро в 2024 году.

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      Марина Совина
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