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01:31, 20 марта 2024Бывший СССР

В Каховке под удар дрона попала машина скорой помощи с тяжелобольным ребенком

Алексеенко: в Каховке дрон ударил по машине скорой с тяжелобольным ребенком

Фото: aakherson / Telegram

В Каховке Херсонской области под удар дрона попала машина скорой помощи, которая перевозила тяжелобольного ребенка. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

«К счастью, фельдшер и ребенок от взрыва боеприпаса не пострадали. И медик на руках понес малыша в больницу», — рассказал чиновник.

Он добавил, что состояние водителя в настоящее время выясняется, а также пообещал оказать всю необходимую помощь.

В конце февраля Алексеенко сообщил, что ударный беспилотник атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке. По его словам, в результате удара никто не пострадал.

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      Марина Совина
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