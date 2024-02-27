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09:57, 27 февраля 2024Бывший СССР

Дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Херсонской области

Алексеенко: беспилотник ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По его словам, в результате удара никто не пострадал. Алексеенко также заявил, что в поселке Чернянка Каховского района ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом, серьезно повредив здание.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили над Клинцовским районом два украинских дрона самолетного типа. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

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      Алевтина Запольская
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