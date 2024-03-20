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22:07, 20 марта 2024Бывший СССР

В Киеве пожаловались на получение «бла-бла-бла» вместо помощи от Запада

Депутат Рады Костенко: Запад должен лично участвовать в операциях на Украине
Роман Костенко

Роман Костенко. Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Западные страны должны лично поучаствовать в боевых операциях на Украине, заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. С таким призывом он выступил в разговоре с Telegraph.

Депутат пожаловался, что Киев вместо помощи от союзников чаще получает «бла-бла-бла». Он подчеркнул, что Западу необходимо принимать более смелые решения в отношении России.

Ранее власти Великобритании заявили, что не планируют отправлять войска на Украину, чтобы они «воевали бок о бок с ВСУ». Отмечается, что Лондон сразу исключил вероятность отправки британских военных для «полноценного развертывания» на Украине на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

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