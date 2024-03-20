Великобритания отвергла планы воевать бок о бок с ВСУ на Украине

Представитель Сунака: у Великобритании нет планов отправлять войска на Украину

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что у страны нет планов отправлять войска на Украину, чтобы они «воевали бок о бок с ВСУ». Его слова приводит ТАСС.

Он отверг подобные планы, пояснив, что британские власти сразу исключили вероятность отправки своих военных для «полноценного развертывания» на Украине на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако представитель Сунака добавил, что в Лондоне приветствуют помощь Украине от Франции.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что британские войска придется отправить на Украину. Он также призвал установить в качестве минимального уровня расходов на оборону три процента ВВП.

Действующий же глава Минобороны королевства Грант Шаппс запросил у парламента еще 3,2 миллиарда фунтов из-за увеличения расходов после военных операций в Йемене и продолжающейся помощи Украине.