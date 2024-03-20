Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 20 марта 2024Мир

Великобритания отвергла планы воевать бок о бок с ВСУ на Украине

Представитель Сунака: у Великобритании нет планов отправлять войска на Украину

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что у страны нет планов отправлять войска на Украину, чтобы они «воевали бок о бок с ВСУ». Его слова приводит ТАСС.

Он отверг подобные планы, пояснив, что британские власти сразу исключили вероятность отправки своих военных для «полноценного развертывания» на Украине на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако представитель Сунака добавил, что в Лондоне приветствуют помощь Украине от Франции.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что британские войска придется отправить на Украину. Он также призвал установить в качестве минимального уровня расходов на оборону три процента ВВП.

Действующий же глава Минобороны королевства Грант Шаппс запросил у парламента еще 3,2 миллиарда фунтов из-за увеличения расходов после военных операций в Йемене и продолжающейся помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Российские снайперы за минуту уничтожили группу польских наемников. Их выслеживали три дня

      В ООН заявили о пытках на Украине обвиненных в сотрудничестве с Россией

      «Роллтон» собрались поставлять к границам США

      Российский школьный водитель предстанет перед судом за растление мальчиков

      Управляющая компания сломала канализацию и вызвала затопление дома фекалиями

      Уиллем Дефо раскрыл бренды своей одежды и удивил фанатов

      Реставрированную 100 лет редкую икону выставили во Владимире

      Двойник Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о шопинге с принцем Уильямом

      Врач раскрыл неочевидную пользу секса

      Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше