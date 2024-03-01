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09:40, 1 марта 2024Мир

Минобороны Великобритании попросило еще больше денег из-за расходов на Украину

Глава МО Британии Шаппс запросил еще £3,2 млрд из-за расходов на помощь Украине

Фото: Anna Gordon / Reuters

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс запросил у парламента еще 3,2 миллиарда фунтов из-за увеличения расходов после военных операций в Йемене и продолжающейся помощи Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Глава британского оборонного ведомства сообщил членам парламента, что потребность в денежных средствах на год превышает предусмотренную в прошлогоднем бюджете, и что в дополнительной смете на конец года потребуются дополнительные деньги.

«Одобрение парламента на дополнительные ресурсы будет запрошено в дополнительной смете для Министерства обороны», — сказал Шаппс. Отмечается, что 3,2 миллиарда фунтов будут взяты из резервных фондов до тех пор, пока не будет получен платеж.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что Лондону нужно задуматься об «огромном увеличении» количества боеприпасов в Великобритании после истощения арсеналов из-за военной помощи Украине. По его словам, Британия не стремится воссоздать армию на уровне времен холодной войны, но необходимо восполнить нехватку боеприпасов.

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      Семен Александров
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