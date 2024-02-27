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21:17, 27 февраля 2024Мир

В Британии заявили о нехватке боеприпасов из-за Украины

Глава штаба обороны Британии заявил о нехватке боеприпасов из-за помощи Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Лондону нужно задуматься об «огромном увеличении» количества боеприпасов в Великобритании после истощения арсеналов из-за военной помощи Украине, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, Британия не стремится воссоздать армию на уровне времен холодной войны, но необходимо восполнить нехватку боеприпасов. При этом военное руководство хочет сделать ее «готовой к быстрому развертыванию и более смертоносной».

«Великобритания нуждается в огромном увеличении запасов боеприпасов», — подчеркнул он.

Ранее правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов).

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      Марина Совина
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